舉重國手擬返鄉種芒果 官方回應令人傻眼

2017-10-02 18:48

〔記者洪定宏／高雄報導〕優秀舉重國手謝偉軍感嘆前途茫茫，不如返鄉種芒果，行政院體發會副召集人余政憲出面聲援，盼政府增開專任教練職缺，高雄市教育局發出3點回應；令人傻眼的是，第3點提到今年開出專任教練職缺，但記者搜尋發現根本沒有舉重類，且早已過了報名日期，竟拿出來「炫耀政績」。

「高雄市106年度專任運動教練遴選簡章」顯示，報名日期為9月25日，僅空手道、手球女子、壘球、田徑4種項目，各1個職缺，根本沒有舉重。

教育局也自曝其短，舉重體育班共13校（高中3校、國中10校），卻只有5位教練（專任運動教練2人、體育署分配約聘教練1人、教育局約僱教練1人、教育局約聘教練1人），根本不到一半，其餘由專長體育教師協助訓練。

最扯的是，高雄前年奪得全運會三連霸，卻只開出6個「專案約聘」教練職缺；換句話說，選手為高雄拚命爭取最高榮譽，僅6人有機會當「專案約聘」教練，且此職缺並非長久工作保障，去年至今讓體育界議論不已。

奧運舉重金牌國手許淑淨雖是雲林縣人，但她在高雄完成高中、大學及研究所學業，主要獎牌都是此段求學期間獲得，說是「高雄之光」也不為過，不過從高市教育局官員相關回應看不出培育人才的大政方針，也感受不到對舉重運動的重視。