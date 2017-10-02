長榮航空線上旅展海外直播 活動首日瀏覽人數破10萬

長榮航空線上旅展活動。（擷取自官網）

2017-10-02 19:39

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空線上旅展活動代言人邰智源及KID，昨天展開「亞洲折返跑驚喜之旅」，直播示範夢幻大獎的極致旅行，首站在新加坡，挑戰東南亞最大室內跳傘風洞體驗，在短短90分鐘總瀏覽人數已突破10萬人，代言人邰智源及KID也在各自的粉絲團加碼直播「新加坡勇闖鯊魚關體驗」。

長榮航空也信守承諾，立即宣布今年長榮航空線上旅展大獎確定加碼，除了10/6抽出「一年不限次數的環遊世界經濟艙機票」、10/16加碼升級抽出「一年不限次數的環遊世界豪華經濟艙機票」、10/31再升級抽出史無前例的「一年不限次數的環遊世界商務艙機票」。

長榮航空線上旅展第一階段「亞洲折返跑驚喜之旅」直播活動，邰哥及KID將挑戰在四天內前往不同的亞洲城市，體驗該地獨有的活動，讓大家了解，當你有這張機票大獎，就有機會再次挖掘更多的旅遊樂趣。

「亞洲折返跑驚喜之旅」第二站即將來到深受民眾喜愛的東京，直播任務是「作陣來尬車」，台灣明（3）日下午三點，持續鎖定長榮航空粉絲團現場直播。

本週五（10/6）第一張環遊世界經濟艙機票大獎即將抽出，只要在週四（10/5）晚上23:59分前完成官網購票，即可參加三次機票大獎抽獎－不限次數環遊世界經濟艙、豪華經濟艙、商務艙。凡於官方網站完成購買台灣地區出發之國際線成人來回機票，即可參加10/6、10/16、10/31的3次抽獎，越早買，抽獎機會越多。