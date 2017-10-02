科技部政次蘇芳慶：南科高雄園區生醫聚落優勢已形成

科技部次長蘇芳慶操作鐳鼎科技公司研發的「無水痕雷射植牙系統」。（記者蘇福男攝）

2017-10-02 20:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕科技部政務次長、生醫產業創新推動方案執行中心（簡稱「生醫方案中心」）執行長蘇芳慶今天表示，南科高雄園區已有72家特色醫材業者進駐，牙材和骨材生醫聚落優勢已形成。

生醫方案中心今天在台南成功大學舉辦「智慧醫療啟動大未來暨產學技術交流媒合會」，吸引200多名國內、外人工智慧領域學研界與產業專家與會，共同分享最新的產業趨勢及應用成果。

下午轉往南科高雄園區參訪生醫廠商，其中，醫百科技的植牙導航系統，以4D同步影像追蹤，輔助醫師在植牙手術中即時監控鑽頭位置，避開病患植牙區的神經、鼻竇及了解骨質分布，提高手術安全。

近期更透過南科臨床創新型計畫協助，由高醫神經、整形外科醫師主導，導入人體臨床應用，成功跨入腦科顱顏手術應用，透過CT/MRI影像精確定位出神經、血管結構及病灶，減少不必要的組織傷害。

鐳鼎科技的牙科雷射，今年順利取得國內查驗登記及CE認證，成為國內第1家以Er:YAG雷射進行手術的開發商，由於雷射照射具有殺菌效應，可在低溫度傷害及組織破壞下進行消毒，降低感染率，低噪音與震動的優勢，更適合於兒童牙科，將以自有品牌行銷亞太歐美地區。

聯合骨科為目前亞洲唯一生產上、中、下游骨材的人工關節廠商，100年在高科完成自建鈦合金鍛造廠，並於今年剛完成第3期廠房擴建，從研發設計、生產製造到行銷與客戶服務的基地，都設在台灣，產品行銷30多國，年產值達15億元，今年除併入國內脊柱醫材廠切入脊椎植入物產品開發，也將規劃3D列印醫材拓展。

相關影音