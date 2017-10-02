罕見古早紙標籤懷舊月餅 欲收藏者手腳要快！

南市南區灣裡部落的一味香餅家迄今仍販售貼有古早紙標籤的懷舊月餅。（記者王俊忠攝）

2017-10-02 17:37

〔記者王俊忠／台南報導〕過兩天是中秋節了，你還看的到過去貼有古早紙標籤的懷舊月餅嗎？南市南區灣裡部落一家餅舖仍在賣這種懷舊月餅，第二代業者蔡育宗表示，這古早紙標籤是父親在三十年前分批購買使用，迄今所剩不多，單一口味最多僅數百張，有八種口味，但其中幾種不再生產，如民眾想收藏懷舊月餅，手腳要快哦！

位在南區灣裡路上的「一味香」餅家，店面櫥窗仍展售一些古早紙標籤的懷舊風月餅，也摻雜一些只印有口味種類的新標籤月餅。蔡育宗表示，父親蔡國勝從退伍後就在南區灣裡部落經營糕餅舖，迄今餅舖有四十多年歷史了！

蔡育宗憶道，六、七十年代童年時，父親曾帶他到中西區一家印刷店購買大量的古早紙標籤，這種舊標籤印有店名、口味種類、地址灣裡路三三八號與電話等資料，貼在自家生產的月餅上販售，每逢秋節之前店門口門庭若市、生意很好，是懷舊月餅的高峰期。其後，新式包裝月餅崛起，懷舊包裝式微。

他與胞妹都說，當年父親訂購大量月餅紙標籤，如今現存的還是三十年前留用至今的，歷史悠久，標籤上的電話號碼依舊是早期的六碼（如今七碼），算算還有蛋黃豆蓉、牛奶蛋黃、綠豆沙、椰子蓉、百果、火腿、巧克力、蛋黃椰子等八種口味的標籤，其中百果、火腿這類口味月餅欠缺原料，沒再生產了；仍有生產的口味月餅有些用剩下的紙標籤貼上，充滿濃濃懷舊風。

蔡育宗說，店內八種古早紙標籤所剩不多，單一品項最多有數百張；最少僅數十張，每種都會留存幾張當作紀念。對於未來是否有開發印製的價值？他認為，這要看紙標籤能否朝文創商品方向發展及市場效益性？