爭取解除歐盟黃牌 漁業署單件最高罰款600萬

2017-10-02 18:01

〔記者林彥彤／台北報導〕歐盟於2015年10月將台灣列為打擊非法捕撈漁業（IUU）不合作黃牌警告國家，10月底歐盟漁業總署的人將來台實際查核。今天農委會漁業署再度召開記者會，並以中英文呈現成果，內容列出截至9月20日，全台共計已裁罰35件，其中有一件明顯違規，經營者被開罰600萬元罰鍰。

農委會漁業署署長陳添壽指出，自2015年被列黃牌後，短短的2年，工作量比20年的量還多，不僅要記錄很多，母法也要在短時間內經立法院通過，新遠洋漁業三法終於在今年開始生效、啟動24小時監漁業監控中心等，並與國際21個國家合作。

陳添壽說，最難就是觀察員的派駐，好在短時間內順利募集到130個觀察員，符合歐盟規定的五大洋中，依據派出的船，至少需有5％觀察員的比例。

陳添壽並指，這次裁罰案件就有觀察員發現，該船未經許可，於非國內規定的中國寧波港卸貨，加上無依法通報，經資料比對後查獲，經營者就直接開罰600萬元罰鍰。

陳添壽說，現在有24小時監控中心，走過就必留下痕跡，過程中也與歐盟持續溝通，盼能早日解除黃牌。

漁業署副署長黃鴻燕也說，歐盟漁業總署的人10月底就要過來，這段期間也會再研擬合理修法，希望能更符合歐盟的要求。