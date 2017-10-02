提升人才培育 靜宜大學與美國樹城立大學簽合備忘錄

林佳龍牽線，靜宜大學與美國樹城立大學簽合備忘錄。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-02 17:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為提升台灣產業人才培育及創新能量，靜宜大學與美國樹城州立大學（Boise State University）今日在台中市長林佳龍等人見證下，簽定合作備忘錄，未來2校學生大三期間前往對方學校就讀，2年後取得2校學位，靜宜大學學生不僅可享學雜費減免40％，更可在美國尋求實際培訓機會；林佳龍期盼透過學生交流開啟城市間全面合作，再加上經貿等各方面互惠，進一步促成台美關係更往下扎根。

林佳龍指出，今年8月前往美國矽谷及愛達荷州市政考察時，特地前往樹城州立大學及愛達荷州中小企業科技諮詢輔導中心參訪，雙方針對外交、經貿、文化、教育等方面互相交流，並分享與學習產業輔導與產學合作的經驗。

他說，台灣最大外資廠商美光公司（Micron）就設於樹城，雙方在經貿上面已有合作；此外，市府也已與愛達荷州航太聯盟簽署合作備忘錄，強化雙方航太產業發展；另外也促成台灣智庫與美國大學的合作，針對州與城市之間的經貿與外交交流。

林佳龍指出，很高興見證台中靜宜大學與美國樹城州立大學簽訂合作備忘錄，促成台美教育層面的交流；未來靜宜大學學生可利用大學4年時間就可取得2個學位，學雜費更可減免40％，且有機會在美國實際工作，而樹城州立大學學生也將在明年首次有學生到台中學習中文並到企業實習與研究。

林佳龍強調，市府也將持續協助更多台中地區的大學與國外大學合作，讓學生在就業上更有競爭力外，也可增加學校在爭取優秀學生就讀的利基。

靜宜大學校長唐傳義則表示，感謝林市長協助促成此次簽約，這次校對校簽約是台灣和美國交流的新里程碑，提供學生學習不侷限在地，而是能以世界為學習環境，進行跨國際交流並擴大視野。

樹城州立大學商學院院長Kenneth J. Petersen也表示，很榮幸來到美麗的台中，此次與台中大學簽約，除了讓2校的學生能進一步交流，並獲得更好的訓練，也象徵城市之間的深化交流。