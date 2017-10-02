保健》嚇死寶寶了！吃一顆月餅 走路57分才能消耗熱量

2017-10-02 17:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中秋節將至，台中市衛生局提醒，一顆70公克的傳統月餅，熱量310卡，60公斤的人吃一顆要走路57分鐘才能消耗，衛生局教民眾聰明健康吃月餅的方法，最好「化整為零」分食，另搭配蔬果及無糖飲料，過節沒負擔。

台中市衛生局指出，依據國民健康署調查結果，105年台中市成人肥胖（BMI≧27）盛行率為16.59%，為六都第2，顯示超過1成5的市民體重超標，除了培養規律運動習慣外，仍須搭配健康飲食，才能達到減重效果。

每年逢中秋佳節，民眾少不了要吃些應景食品，尤其台中又是糕餅之都，各式月餅應景產品多，衛生局特別提供｢健康吃月餅5撇步｣，希望讓民眾開心過節又沒有健康及肥胖壓力。

衛生局建議，吃月餅前先比較月餅包裝的食品標示，挑選熱量較低或份量較小的月餅，避免一次吃下過多的熱量；另市面上許多健康月餅使用堅果種子、地瓜、土鳳梨、柚子、南瓜等高纖食材，並利用食材本身的甜味來減少糖的使用，可以多選用高纖月餅。

另可將月餅切分為小塊與親友共享或分多次食用，更勿把月餅當正餐。

此外，搭配柚子、葡萄、火龍果等時令水果，增加膳食纖維攝取量；另最好搭配無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，避免攝取過多糖份。

此外，也別忘了保持每日運動30分鐘、每週累計150分鐘習慣，就能消耗多餘卡路里，健康甩油不發胖。