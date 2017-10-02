新竹轉運站紓解車潮但商機涼颼颼 二樓仍閒置

新竹市後站的新竹轉運站啟用1年多，大大紓解前站的車潮。（記者洪美秀攝）

2017-10-02 17:24

［記者洪美秀／新竹報導］位在新竹市後站的新竹轉運站啟用1年多，雖運轉率高，且大大紓解前站車潮，不過因轉運站只提供乘客轉運搭乘國道客運，使得轉運站2樓偌大的空間至今仍閒置未用，市府交通處表示，由於後站周邊相關的都市更新計畫還未具體施作，人潮及商機難聚集，已請委外的國光客運加強招商，提供民眾較多的商業選擇。

新竹轉運站去年啟用後，成功紓解前站的國道客運車潮，依據資料，轉運站平日可紓解3000到5000人次，假日則達到5000-8000人次，但這麼龐大的轉運人次，卻未能讓人潮聚集或停留在轉運站內，進行消費行為。

新竹市府交通處分析，後站目前僅有新竹轉運站，周邊幾乎沒有商家可以進行有刺激消費的商業行為，一般乘客及民眾多選擇在前站購物或消費，基於習慣及周邊環境等條件，讓後站目前仍難聚集消費人潮，一般民眾到轉運站後，即搭國道客運上車，較無長時間停留消費的意願，加上1樓有便利超商，已達到簡單購物消費目的，才會讓2樓的空間目前仍閒置。

交通處大眾運輸科長許子健說，新竹轉運站2樓空間約75坪，市府每年可收到委外的國光客運196.5萬元權利金，對於2樓閒置的空間，原本規劃為簡餐或咖啡廳，但因民眾的消費習慣，會請國光客運加強招商，帶動商機。

許子健說，未來市府大車站計畫若順利推動，加上後站的都市更新計畫啟動，就可帶動整個後站的商機，屆時民眾消費習慣也會跟著改變，有助於提升新竹轉運站的商業消費行為。

國光客運則強調，已在招商中，不會讓偌大的2樓空間繼續閒置。