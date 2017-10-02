醫病》低能量體外震波治療 助「蒟蒻男」重振雄風

2017-10-02 17:05

〔記者歐素美／台中報導〕46歲楊姓男子從事業務工作，因工作認真負責，每天回到家都疲累不堪，1年多無法好好展現雄風，變成「蒟蒻男」，因身心俱疲更導致壞脾氣，常與家人衝突，妻子氣得逼他到童綜合醫院泌尿科就醫，經謝肇新醫師檢查確認患有勃起功能障礙，進行低能量體外震波治療後，終於重振雄風，帶給妻子幸福。

童綜合醫院泌尿科醫師謝肇新指出，勃起功能障礙，俗稱「陽萎」，多發生在中年後的男性身上，年紀增長、器官衰退、慢性疾病、外傷或心理壓力等都是因素，門診中大多是妻子要求先生到醫院接受治療。

謝肇新表示，患者經每週1次在陰莖及陰莖根部進行低能量震波治療，即利用低能量震波刺激促進血管新生，讓海綿體恢復良好功能，每次療程約半小時，12次療程即獲得很大改善，重振雄風。

低能量體外震波治療屬於低侵入性的治療方式，最初臨床上用於治療骨科肌腱筋膜發炎疼痛、慢性傷口癒合不良及心臟缺血等疾病。以往多用口服藥物（藍色小藥丸） 來增加海綿體血流，因無法讓血管新生，吃才有效，真正病源並未根除，低能量體外震波則能促使血管新生，改善勃起功能或勃起硬度。

謝肇新呼籲男性若出現勃起功能障礙，應積極尋求治療，找出真正病因，對症治療，不僅可重振雄風、拾回自信，也可避免引發其他併發症或因疾病導致而不知，致延誤治療。