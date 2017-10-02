醫病》低能量體外震波治療 助「蒟蒻男」重振雄風

2017-10-02 17:05

〔記者歐素美／台中報導〕46歲楊姓男子從事業務工作，因工作認真負責，每天回到家都疲累不堪，1年多無法好好展現雄風，變成「蒟蒻男」，因身心俱疲更導致壞脾氣，常與家人衝突，妻子氣得逼他到童綜合醫院泌尿科就醫，經謝肇新醫師檢查確認患有勃起功能障礙，進行低能量體外震波治療後，終於重振雄風，帶給妻子幸福。

童綜合醫院泌尿科醫師謝肇新指出，勃起功能障礙，俗稱「陽萎」，多發生在中年後的男性身上，年紀增長、器官衰退、慢性疾病、外傷或心理壓力等都是因素，門診中大多是妻子要求先生到醫院接受治療。

謝肇新表示，患者經每週1次在陰莖及陰莖根部進行低能量震波治療，即利用低能量震波刺激促進血管新生，讓海綿體恢復良好功能，每次療程約半小時，12次療程即獲得很大改善，重振雄風。

低能量體外震波治療屬於低侵入性的治療方式，最初臨床上用於治療骨科肌腱筋膜發炎疼痛、慢性傷口癒合不良及心臟缺血等疾病。以往多用口服藥物（藍色小藥丸） 來增加海綿體血流，因無法讓血管新生，吃才有效，真正病源並未根除，低能量體外震波則能促使血管新生，改善勃起功能或勃起硬度。

謝肇新呼籲男性若出現勃起功能障礙，應積極尋求治療，找出真正病因，對症治療，不僅可重振雄風、拾回自信，也可避免引發其他併發症或因疾病導致而不知，致延誤治療。

  • 童綜合醫院泌尿科醫師謝肇新手指處即是使用低能量體外震波治療的部位。（記者歐素美攝）

    童綜合醫院泌尿科醫師謝肇新手指處即是使用低能量體外震波治療的部位。（記者歐素美攝）

相關關鍵字： 低能量體外震波 健康醫療 蒟蒻男 重振雄風