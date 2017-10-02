中油免費提供國道拖救服務？ 交通部：謠言

網傳車輛在高速公路拋錨，可找中油有免費拖救服務。交通部高公局表示，這項服務早在80年後即不再提供，改由委託民間拖吊公司辦理，並收取拖救費用。（記者陳文嬋翻攝）

2017-10-02 17:28

〔記者陳宜加／台北報導〕網傳車輛在高速公路拋錨，不要找高速公路拖救車，找中油有免費拖救服務，並附有各路段連絡電話。交通部高公局表示，該服務為早期與中油互惠措施，惟自80年後即不再提供該服務，改由委託民間拖吊公司辦理，並收取拖救費用。

目前高速公路拖救收費標準為小型車拖救里程在10公里以內者，收基本費1500元；超出1公里，每公里加收50元。如有翻覆、衝下邊坡、陷入水溝、後輪破損、後輪或四輪傳動無法直接拖走等，則依情形加收900或1800元現場作業費。大型車則依車型定有不同費率。

高公局指出，拖救前請先向拖救服務人員索閱高速公路拖救服務契約三聯單，自行指定拖往地點，且自行指定修理廠，以保障自身權益。

依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，不得有缺水、缺電或缺燃料，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，及輪胎任一點胎紋深度不足等問題。

另依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落及輪胎胎紋深度不符規定者可處新台幣3000至6000元，而車輛缺水缺油等問題，可處新臺幣600至1200元罰鍰。

高公局呼籲，發生事故或故障，盡可能將車輛停於路肩，儘速通報1968或110專線處理，避免造成後續二次事故，在警方人員未到達現場前應先啟亮危險警告燈，並在車輛後方約100公尺處，豎立車輛故障標誌，並請車內人員應下車至護柵欄外或安全處所等待救援。