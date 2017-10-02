是你嗎！ 7-8月期千萬發票中獎名單看這裡

財政部今公布7-8月期統一發票中獎清冊，千萬中獎發票中，消費金額最小一張僅20元。（記者吳佳蓉翻攝）

2017-10-02 17:00

〔記者吳佳蓉／台北報導〕就是你嗎！財政部今公布7-8月期統一發票中獎清冊，共開出11張千萬特別獎及13張兩百萬特獎發票。千萬中獎發票中，消費金額最小一張僅20元，為屏東縣屏東市建國路全紅紅茶開出的紅茶發票。中獎發票自10月6日起即可領獎，期限至明年1月5日止。

觀察7-8月期11張中獎發票中，有5張消費金額低於百元。除上述消費25元就中獎的發票外，還有全家台北市大安區通和店開出的32元冷泡茶發票、全家新北市永和區得和店開出的45元蘋果紅茶發票、台南市永康區永二街紅茶幫開出的25元冬瓜紅茶XL杯發票，以及高雄市岡山區大仁北路康鄰生鮮百貨開出的88元全國鮮奶發票。

另一方面，在200萬元特獎部分，也開出13張中獎發票，其中金額最小為台北市大安區和平東路1段169號，統一超商開出的20元純喫茶無糖綠茶發票，以及萊爾富苗栗三義鄉苗億店開出的20元茶裏王日式綠茶發票，金額最大則為桃園市桃園區和平路169號藝華傢俱行，開出的1000元以子發票。

今年7-8月統一發票千萬特別獎獎號為「33612092」，200萬元特獎獎號為「06840705」；3組頭獎中獎號碼分別是「12182003」、「48794532」及「77127885」。增開3組6獎（200元）獎號則為「136」、「873」、「474」。