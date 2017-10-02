和平分局慶祝中秋 邀街頭藝人演出

和平分局中秋餐會邀請身心障礙街頭藝人表演，氣氛溫馨。（和平分局提供）

2017-10-02 16:15

〔記者歐素美／台中報導〕中秋節前夕，台中市和平分局長高誌良偕和平警友辦事處主任羅岳峰，為慰勞同仁辛勞，2日中午在分局禮堂舉辦自助餐會，並邀請市議員、和平區公所、代表會、農會及台電大甲溪發電廠等機關人員共同參與，藉此交流溝通感情，為支持身障及弱勢族群，並特別邀請身心障礙的街頭藝人許育瑋現場表演，氣氛溫馨。

許育瑋患有唐氏症及中度智能障礙，但他未向命運低頭，擅長陶笛、電子琴及數位吹管等樂器，擁有19張街頭藝人證照，經常四處表演，並進行過上百場的校園生命故事分享及公益義演，曾受邀到日本、韓國、越南、柬埔寨、非洲肯亞等國表演，透過音樂傳遞愛與希望，並榮獲總統教育獎、全球熱愛生命獎及身心障礙楷模金鷹獎。

和平區長林建堂今天趁餐會頒贈及加菜金給和平分局，和平警友辦事處主任羅岳峰亦頒發和平分局8、9月員警破案獎勵金，一起慰勞為和平區治安及交通與為民服務努力打拚的員警，市議員朱元宏及區長林建堂致詞時肯定和平分局在維護治安及交通的付出。

和平分局長高誌良表示，數據資料顯示和平區治安、交通持續平穩進步中，全體員警也將持續積極為原鄉居民服務，以建立優質警政，為營造社會安全與安寧而努力。