響應生態交通全球盛典 高市議會大會首度移師戶外

議長康裕成（左三）與市長陳菊聯袂出席生態交通全球盛典（議會提供）

2017-10-02 16:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會今日將大會議程移師戶外舉行，由議長康裕成率領議員走出議事廳，不分黨派組成龐大考察團，現場監督市府舉辦的「2017生態交通全球盛典」，寫下議會新紀錄。

議會說明，生態交通全球盛典市政考察團參與人數，創下議會市政考察團規模最大紀錄，包括民進黨團、國民黨團及無黨團結聯盟均有議員參與。

在議長康裕成率領下，出席議員包括副議長蔡昌達，林富寶、羅鼎成、吳益政、沈英章、簡煥宗、何權峰、方信淵、黃淑美、張豐藤、李柏毅、周玲妏、陳麗珍、俄鄧‧殷艾、蕭永達、林瑩蓉、陳玫娟、李喬如、陸淑美、童燕珍、邱俊憲、曾麗燕、曾俊傑、林芳如、翁瑞珠、陳粹鑾等。

因應生態交通全球盛典，議會特別連續安排兩天考察行程，善盡議會監督市政責任，考察團出席開幕式，也針對低碳運具及環境教育、電動汽車、輕型運具、無人車等進行試乘體驗，並順道會勘輕軌、海洋流行音樂中心等建設。

康裕成表示，生態交通全球盛典不僅是高雄大事，高雄所打造的綠能智慧城市更成為台灣的典範，議會針對重大市政的監督絕不缺席，期盼在中央前瞻基礎建設計畫的支持下，高雄的交通網絡及載具模式將可展現不同以往的風貌。