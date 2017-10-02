新知》當歸能防PM2.5病變？ 有待動物及人體實驗

2017-10-02 16:09

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣進入秋冬空污季節，PM2.5（細懸浮微粒）影響健康的話題再起。中山大學化學系助理教授王家蓁團隊證實，當歸的活性成分「苯酞類化合物」，具有調節並提升血液輸送氧氣的功效，研究成果獲得國際知名期刊「Scientific Reports」登載，未來如果動物與人體實驗成功，可望應用於開發PM2.5預防醫學。

王家蓁表示，某次吃「當歸麵線」的時候，想起「當歸可以補血行氣」的說法，就在三年半前投入當歸對血液影響的研究；她將當歸萃取液，滴入人體血液進行體外實驗，透過共振拉曼光譜、血氧平衡實驗及蛋白質理論計算模擬，終於證實當歸的活性物質，對於血液中負責輸送氧氣的血紅蛋白（又稱血紅素），有調控分子結構的作用，藉此提升血液釋放氧氣到組織細胞的功效。

王家蓁強調，這是全球首次以科學方法，由分子層級證實當歸真的可以「補血行氣」，將持續進行動物、臨床實驗及安全劑量等測試，未來可望開發新藥物或預防醫學，應用於各類與缺氧相關的重大疾病，包括心血管疾病、腦神經退化性疾病（如阿茲海默症）及癌症等。

兼任中山大學氣膠科學研究中心主任的王家蓁指出，衛福部公布的最新台灣十大死因中，有7項疾病跟PM2.5曝露有關，其中慢性阻塞性肺病是很容易被輕忽的肺部疾病，卻高居全球人類死因的第3名。

王家蓁表示，當肺部發生阻塞時，氧氣及二氧化碳在受損的肺泡中，進行氣體交換的效率也降低，導致無法吸入足夠的氧氣，以維持身體正常運作。因此，「找出有效方法提升血液氧氣輸送及釋放效率」，可能有助預防或緩衝PM2.5對健康的衝擊。