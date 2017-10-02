特別生日禮！埔里國中校犬 「小米」拿到學生證

埔里國中今特別為校犬「小米」辦成年禮，生日禮物就是一張學生證，由校長脈樹．塔給鹿敦（左）親自頒發。（記者佟振國攝）

2017-10-02 15:59

〔記者佟振國／南投報導〕特別的生日禮物！南投縣埔里國中8個月前收留了1隻混血米克斯幼犬「小米」，聰明伶俐、活潑親人，瞬間擄獲全校師生的心，在始終找不到原飼主的情況下，順理成章成為埔里國中校犬，擔負起療癒師生、守衛校園的任務，經過長期觀察，「小米」通過考核，在滿週歲前夕，從校長手中領到「學生證」，正式成為埔里國中的學生，續當全校師生的開心果。

「小米」活潑親人，充分發揮汪星人的特質，成為師生開心果。（記者佟振國攝）

埔里國中校長脈樹．塔給鹿敦表示，今年1月學校先來了一隻被人棄養的柴犬，師生發現後本想收留牠，並蓋簡易狗屋安置，但害羞的「柴柴」卻不敢住，沒多久學校又來了另一隻混血米克斯「小米」，喧賓奪主，佔了本屬「柴柴」的狗屋，更憑著過人的「ㄋㄞ」功，成為全校師生的開心果。

「小米」的ㄋㄞ功一流，師生都難擋牠的熱情攻勢。（記者佟振國攝）

走在校園中，常會看到「小米」在操場跟著大家跑步，也會陪著警衛一同看守校園，同學放學後或假日都會特地到學校為牠送餐及陪玩，聰明的牠也會「選修」喜歡的課程，尤其特教班園藝課程時，牠會默默坐在旁邊陪伴特教班的學生一同上課，患有情緒障礙的同學，也在接觸「小米」後變得情緒穩定，成為同學的心靈良伴。

許多同學下課也喜歡圍著「小米」逗弄撫摸，牠也似乎享受眾星拱月的待遇。（記者佟振國攝）

經過長時間的「觀察考核」，在「小米」將滿周歲前夕，學校決定送牠一份特別的生日禮物，在朝會上，「小米」身著埔里國中運動服，在全校師生見證下，由校長手中接下了專屬的學生證，正式成為埔里國中的一員。

學校上園藝課程時，「小米」會默默趴在旁邊陪伴同學上課。（記者佟振國攝）

脈樹．塔給鹿敦指出，有「小米」在的地方總是充滿歡樂，讓校園氣氛變得熱絡和諧，原本互不熟識的同學，也有了共通話題，無形間拉近彼此的距離，希望藉此機會教育，教導學生扶助弱勢、愛護生命，成為生命教育課程的活教材。