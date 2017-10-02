台東誠品險成停車場 民代質疑都計過程

前方這棟建築前身是台東地政事務所，修繕成台東故事館，委託誠品經營；後方高樓是拆除稅捐處後興建的五星級GAYA旅館。（記者黃明堂攝）

2017-10-02 15:33

［記者黃明堂／台東報導］誠品台東書店所在的建築是台東地政事務所，今年7月已被指定為歷史建築，擺脫撤店拆屋、改為停車場的可能性。但台東市民族里長陳雪貞今天指縣府都市計畫變更過程違法，已向內政部都市計畫審議委員會提異議。

台東地政事務所舊址由文化處修繕後改為台東故事館，並委託誠品書店經營；旁邊的台東縣稅捐處舊址拆除後，基地由縣府採設定地上權方式，標租給業者興建五星級旅館「GAYA」，目前已經營運。

陳雪貞今天與洪宗楷及林參天兩位縣議員共同召開記者會，指稅捐處機關用地變更為住宅用地，依都市計畫法必須提撥30％做為公共設施停車場用地，但縣府竟把台東故事館所在地劃為停車場，想曚混過關，在引起爭議後，現在改將桂林北路排水溝變更為停車場用地，過程同樣違法。

陳雪貞說，台東故事館被劃為停車場時，引發誠品在台東被迫撤店的傳言，縣府為化解壓力，今年7月將台東故事館指定為歷史建築，並在都市計畫上變更為保存區，如此免成停車場，並順理成章將停車場劃向鄰近的桂林大排。

陳雪貞說，機關用地變更應就同一基地提撥30%，縣府卻拿不相干的桂林大排來當停車場，帶頭違法，她已向內政部都計畫審議委員會提出異議。

陳雪貞也說，指定歷史建築應該有嚴謹的程序，但舊地政事務所在91年間修繕，舊有樣貌早就不存在了。