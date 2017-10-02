虎尾歌神大競賽辦歌友會 明晚精彩大對決

2017-10-02 15:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾鎮公所推出第1屆虎尾歌神大競賽，今天在虎尾鎮西屯活動中心邀入圍者練唱，先禮後兵，30名長青組及社會組入圍者將在明晚（3日）大對決，歡迎大家到大屯福德宮為參賽者加油。

以歌會友！明晚6點起將在虎尾西屯里大屯福德宮舉辦的歌神決賽，今天參賽者先開嗓備戰，虎尾鎮長林文彬及西屯社區發展協會理事長翁德龍、大屯福德宮主委吳東桓等人，都到場為入圍者加油，並邀請所有愛聽歌、唱歌的朋友明晚共襄盛舉，找出下一個虎尾歌神，主辦單位還將入圍者照片做成看板展示，炒熱比賽氣氛。

入圍虎尾歌神決賽的長青組有西屯里陳有朋、東仁里陳俊達、公安里吳水、王淑梅、安慶里林麗華、沈振益、建國里梁偉楨、立仁里陳昭良、安溪里王進國、平和里林吉和、中山里倪有順、東屯里卓來好、三合里沈孟建、埒內里許秀琴、陳燕雪；社會組有西安里王祥祥、惠來里賴義福、埒內里王正峰、興南里林秀儀、廉使里徐麗君、中溪里吳素真、下溪里高靜蓉、堀頭里黃楷真、新吉里廖國勝、平和里廖志誠、穎川里劉弘淵、東屯里盧芓廷、西屯里劉俊良、公安里范紅菊、興中里郭淑琴。

林文彬指出，第1屆虎尾盃歌神選拔歌唱決賽，將取優勝前3名及最佳儀態、音色、台風獎等獎項，第1名獎盃1座、獎金10000元；第2名獎盃1座、獎金5000元；第3名獎盃1座、獎金3000元。

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