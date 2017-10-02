台南這2處危險住宅 拉封鎖線將分批拆除

東區大林平價住宅，因建物結構老舊，被鑑定為危險建築，十月起將分批拆除。（記者蔡文居攝）

2017-10-02 14:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區大林與安南區大同平價住宅興建已逾45年，因建物結構老舊且居住安全堪慮，不堪居住。目前大同平宅住戶已全數搬離，大林平宅則已搬離九成，市府社會局今天中午派人前往2處平宅拉起封鎖線，後續將進行圍籬，10月起將分批拆除。

大林、大同2處平價住宅，因建物老舊，去年2月台南發生大地強震後，南市府即要求要社會局輔導住戶搬遷，以維住戶安全。

社會局表示，市府提出「租屋補助、搬遷補助及自行搬清獎勵金」三項較以往更為優惠的方案鼓勵民眾搬遷，針對弱勢的民眾，以一戶一社工的方式進行訪視與輔導，除提供租屋訊息外，也提供住戶陪同看屋、與房東接洽、媒合搬家資源等協助。截至9月30日止，大同平宅185間住戶已全數搬離，大林平宅177間住戶也已搬清9成以上。

市府社會局今天中午派人前往2處平宅拉起封鎖線，預計10月起陸續拆除這2處危險建物，未來該基地將作為公共設施使用，大林平宅原址考量市區民眾停車需求，將優先規劃為停車場，大同平宅原址則將進行綠美化。

社會局呼籲，尚未搬遷者速搬離平宅，該局將仍會持續輔導尚未搬出的民眾儘速搬出，用最大的誠意與努力去化解民眾疑慮。