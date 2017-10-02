新竹縣客家花鼓藝術節7日登場

2017新竹縣客家花鼓藝術節7日下午將上場，縣長邱鏡淳（中）等今天邀請大家去竹北新瓦屋體驗。（記者黃美珠攝）

2017-10-02 14:17

［記者黃美珠／竹縣報導］1年1度的新竹縣客家花鼓藝術節7日下午4點將登場，一直玩樂道當晚的客家新曲獎頒獎典禮結束。縣府今天先行造勢宣傳。縣長邱鏡淳說，今年除了縣內12個花鼓等表演團將參與踩街秀，另有來自國內其他縣市的5團、以及來自日本和巴布亞紐幾內亞的國外友隊共3團，他們都將在新瓦屋客家文化保存區周邊一起亮麗踩街演出。

這場引用客語帶有「花俏奪目」、讓人「目不暇給」意思為名的「花啦嗶啵～創意踩街嘉年華」，節目有「花鼓鬧洋洋」、「鼓‧動」、「春‧吶」、「起‧舞」、「夏漾歡歌」等段落，分別由新瓦屋花鼓隊、藝想台灣、日本青森囃子團、築夢舞集、二重創意花鼓隊、竹北社區大學、高知YOSAKOI舞蹈團等國內外20個表演團隊共同展演。

其中日本高知和青森縣依例仍派出不同表演風格的團體來台共襄盛舉，而來自巴布亞紐幾內亞的南太平洋群島文化表演藝術團則將帶來手打鼓的演出，讓這個花鼓藝術節帶有不同亞洲的表演風情。

當晚六點舉辦客家新曲獎頒獎典禮，除頒發106年度得獎者外，同時邀請揚音樂集、曾仲瑋、王鳳珠、欒克勇現場演唱客家歌曲。

新瓦屋客家文化保存區當天白天也另有青農市集、草地文化音樂季、古風車巷弄室集和13好市集的私房餐桌等，提供來客慢遊。