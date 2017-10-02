南投茶博7日登場 波斯茶席喝茶攪棒棒糖

南投茶博今年有波斯茶席，今天的記者會中，伊朗茶人布茶席請貴賓品嘗番紅花糖在紅茶中攪拌的新鮮滋味。（記者陳鳳麗攝）

2017-10-02 14:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2017南投世界茶業博覽會，7日將在中興新村登場，9天活動中千人揉茶、千人茶會重頭戲外，今年的國際茶席首度邀波斯茶參加，今天宣傳記者會就以波斯茶席壓軸，棒棒茶在紅茶中攪拌，南投縣長林明溱應伊朗茶人邀請盤坐喝茶，並初次體驗「聞」水煙，為活動宣傳。

今年的南投茶博將從7日到15日在中興新村舉辦，今年的茶活動和節目非常多，受歡迎的千人茶會和千人揉茶，分別在本月8日和10日下午舉行，其中千人茶會結束後，當晚則有民歌演唱會。

此次還有來自國際的茶藝文化展演節目，包括：日本、韓國、俄羅斯、波斯等茶道表演，俄、波是首次參加，今日在南投縣府的宣傳記者會，特別請來自伊朗的茶人，布置波斯茶席，請貴賓品啜不一樣茶。

這種波斯茶用的是紅茶，但賓客每人都分到一根番紅花糖，把糖放在紅茶中攪拌，讓紅茶變甜，而現場還有一台大家不認識的機器，原來是波斯水煙機，在中東也區賓客可一面喝茶一面抽水煙。茶人邀縣長林明溱體驗。林明溱不抽煙，僅聞了一下水煙味，發現有香蕉香味，直稱「道很特別」。

今年的茶博還有一項新的「茶佐餐」體驗，推廣吃中西式料理不是只有喝酒，也能佐茶，今日就有草屯福美飯店等3家業者到場展示他們的茶佐餐，希望讓大家接受吃飯也可佐茶的概念。