高鐵彰化站啟用2年 「爛尾」工程收拾完畢

縣長魏明谷勘查高鐵特定區工程完工情況（記者顏宏駿攝）

2017-10-02 14:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站通車已近2年，特定區週邊道路直到本月才「完全解放」！之前高鐵特定區處處是路障，原因是前包商資金週轉不靈留下許多「爛尾工程」，縣府重新招標才在近日完工，把所有路障拿掉，今天縣長魏明谷到此地勘查，他表示，10月底會在特定區進行無人車測試。

高鐵彰化站主站體約8公頃，早在前年7月完工，經半年的車測，前年底正式營運通車，但攸關高鐵特定區發展的公共工程，卻因包商資金週轉不靈，留下許多「爛尾工程」，經縣府多次催促施工無效，於今年初重新招標，加緊趕工，整個工程已經完成並通過驗收，為配合中秋節和國慶年假，縣府把區內所有路障拿掉「全區解放」。

縣長魏明谷今天到場勘查時表示，接下來就是聯外道路通車以及招商，目前已有彰基進駐，10月底縣府會引進無人車試行駛。

魏明谷大力擘劃高鐵特定區美好願景，他說，下半年度土地標售作業訂於106年10月20日及11月17日再次辦理，高鐵特定區好山好水，風景秀麗，交通便捷，魏縣長希望相關企業及民眾把握機會，入主特定區，共享開發榮景。

縣長魏明谷勘查高鐵特定區工程完工情況（記者顏宏駿攝）