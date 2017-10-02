「大姊頭」行善38年 劉美枝年捐上百萬濟弱

劉美枝（左）發放生活禮金給弱勢家庭。圖右為代領的照顧服務員。（記者洪定宏攝）

2017-10-02 13:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾獲選全國好人好事代表的「大姊頭」劉美枝出身貧困，經營肉類食品加工公司有成後開始行善，每年自掏腰包上百萬元濟助弱勢，38年來從未間斷，期盼鼓勵弱勢家庭子女力爭上游，將來跟她一樣回饋社會。

劉美枝除發放獎助學金給弱勢學生外，也針對澎湖縣及高雄市中低收入戶，發放生活禮金1000元或2000元；今、明兩天照例於中秋節前夕發放「紅包」，苓雅區及湖內區逾1000名中低收入戶受惠，她的善行傳為美談。

劉美枝已高齡78歲，日前甫大病初癒，仍到場以己身成長經歷勉勵中低收入戶，因為她出身在湖內區劉家村一個貧困、家庭背景複雜、「左鄰右舍瞧不起」的家庭，曾因撿顆鵝蛋，屁股被打到皮開肉綻。

劉美枝嚥不下這口氣，17歲離家，「只要有錢賺，什麼都作」，一度「步入江湖」當起太妹，後來頓悟學習做生意，發願「只要賺錢，一定要分給更需要的人」。

所以經營肉類食品加工公司有成後，劉美枝開始發放救助金、白米、清寒獎學金給弱勢家庭及學生，每年多達上百萬元，38年未曾中斷，曾於78年獲選為全國好人好事代表。

劉美枝為人海派，被親朋好友尊稱「大姊頭」，她的名片也特別註明「大姊頭」3字：雖然已經78歲，仍以上世紀60年代的搖滾樂歌手髮型、服裝、太陽眼鏡出現會場，很有「大姊頭」的派頭，非常引人注目。

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劉美枝（右）在兒子里長陳文程（左）辦公處發放禮金，領取者大排長龍。（記者洪定宏攝）