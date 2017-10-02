國慶連假遊台南 好康全攻略

國慶連假遊台南，南市觀光旅遊局提供活動全攻略，包括德元埤荷蘭風車村。（圖由南市觀光旅遊局提供）

2017-10-02 13:16

〔記者王涵平／台南報導〕國慶連假遊台南，南市觀光旅遊局提供活動全攻略，山光水色之外，還有藝文活動探索，邀請民眾相約「來趣台南」。

觀旅局指出，「關子嶺溫泉美食節」10月7日有Cosplay競賽及浴衣派對活動；「2017德元埤荷蘭村風車節」10月7日連假首日熱情開跑，以「荷蘭村奇遇記」為概念構想的系列活動至10月31日完美落幕，今年總規畫3個主要展區「巨人的魔法陣」、「遇見貓使者」及「風火棋陣」，讓大家踏入荷蘭村的同時也化身小精靈。

令人臉紅心跳的愛戀巴士AR冒險遊戲讓你漫遊台南不孤單，每位參與者都有可能找到屬於你的伴。

「2017臺南市水域遊憩體驗活動」結合風車節活動擴大舉辦最後一個階段，推出免費的獨木舟和立式划槳的趣味體驗活動。

走馬瀨農場祭出凡在國慶連假期間只要穿著紅、白、藍等3種顏色的衣服入場就可享有門票優惠，另有打卡送好禮及雙十煙火秀。

十鼓仁糖文創園區晚間開放入園且星光表演均加場演出，看鼓劇兼玩文創體能新十鐵，是不容錯過的超高CP值慢活旅程。

樹谷生活科學館「樹谷好10光」，只要10月壽星或65歲以上長者於10月份入館免費，雙十連假（10/7-10/10）早上10點前入館，門票通通10元。還有「樹谷冒險體驗場-雲端歷險」專案及「國慶連假限定-攀岩體驗」活動，非常推薦親子一同參加喔。

免門票的休閒好去處，觀光旅遊局特別推薦葫蘆埤自然公園欣賞「菱香雉影」，連假期間整座園區內也將化身舞臺，街頭藝人將輪番演出。

藝文活動有第三屆台南水岸藝術節將於10月7日開幕點燈，展期至10月29日止3個週末，藝術特區規劃音樂、詩歌、展覽與市集等豐富活動，台灣設計展至10月15日，串連百家設計好店的5條行旅路線，欣賞台南獨有的巷弄美學。相關資訊可至台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。