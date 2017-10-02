年底解除歐盟IUU黃牌 綠色和平：不樂觀

2017-10-02 13:27

〔記者林彥彤／台北報導〕歐盟於2015年10月將台灣列為打擊非法捕撈漁業（IUU）不合作黃牌警告國家，不過今天綠色和平發布新聞稿表達：「沒那麼樂觀」並提出三個關鍵因素說明。

綠色和平表示，今年初，新遠洋漁業條例子法正式上路，漁業署也成立24小時漁業監控中心，即時監測1200多艘遠洋漁船作業動態，但觀察目前新法實際執行狀況，推估歐盟可能會再次延長觀察期，台灣難解黃牌。

綠色和平指出，最主要關鍵因素包括資訊不透明、國際合作不足以及非法轉載是執法黑洞。綠色和平專案主任蔡佩芸說明，因為從目前公開資訊中，尚未看到完整公開，而台灣與國際間也缺少監管合作，另外觀察員覆蓋率並非百分百，監測中心也查核不到轉載情況。

二年前，臺灣籍漁船「順得慶888號」違反鰭不離身規定，並捕撈中西太平洋禁捕的黑鯊，以及涉嫌未經核准在海上轉載漁獲，成了壓垮臺灣漁業管理的最後一根稻草，且在同一時間，臺灣漁業就遭歐盟發予黃牌警告。

蔡佩芸表示，非法轉載是各個漁業大國最頭痛的管理問題，由於非法轉載所產生的不法利益，吸引不肖業者願意鋌而走險，除了魚貨被任意轉載，也是偷渡外籍漁工最省錢省事的途徑。因此，新法的罰則提高，若現行的漁業監測中心管不到，甚至也查不到非法轉載行為，根本嚇阻不了。