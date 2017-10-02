青年戲劇工作坊 10月6日展成果

林邊國中戲劇社改編木蘭從軍故事，10月6日將展演培力成果。（記者邱芷柔攝）

2017-10-02 13:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了深耕培育屏東編、導、演的戲劇藝術種子，屏東縣政府文化處舉辦了「青少年戲劇工作坊」，經過提案、甄選、PK賽選拔及專業老師指導培訓，最終由屏東科技大學青年話劇社、林邊國中戲劇社分別拿下冠亞軍，兩組隊伍將於10月6日晚上7點30分，在屏東藝術館發表成果。

屏科大青年話劇社社長王丞峻表示，當天他們將演出努力又固執的職場新鮮人受到挫敗，坐火車返回屏東故鄉的心情故事，這齣戲劇從劇本到演出歌曲都是成員們的創作，這次參與的成員以大四學生為主，在課業與即將畢業的生活壓力下，大家都是懷抱著熱忱，努力找時間排練，加上專業劇場老師們的指導，才能有這次的成果呈現。

林邊國中戲劇社指導老師王巽熙說，孩子們把國文課本中的木蘭從軍故事加以改編，還加上許多創意構想，他不敢說自己是指導老師，反而是自己在排練過程，從孩子身上得到了許多收穫。

文化處表演藝術科科長游靜敏表示，屏東演藝廳成立後，以音樂類的節目為主，藝術館則著重在戲劇、舞蹈與親子節目，培育屏東戲劇人才是表藝科的重要工作，今年的「青少年戲劇工作坊」邀請專業戲劇界林禹緒老師等人的指導，從讀劇、開發聲音與肢體表情等課程，打通在地青年的任督二脈，10月6日展演是培力成果的展現，歡迎大家踴躍免費索票入場，給這些努力的戲劇青少年加油打氣。