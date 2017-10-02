臉書貼出統派團體回信 館長開嗆「去你的統一」

館長在臉書貼出「中華文化復興委員會」的回應，霸氣回嗆「去你的統一」，強調「尊嚴不可辱」。（圖擷取自「飆悍」臉書粉絲專頁）

2017-10-02 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕「中華文化復興委員會」先前曾在臉書表示網路健身名人「館長」陳之漢和他們的理念相當契合，同樣反台獨、支持統一，不過館長昨晚在臉書表示，自己與陸戰隊的合照遭到統派團體濫用，更直言「我不喜歡統一」，稍早更在臉書貼出「中華文化復興委員會」的回應，館長霸氣回嗆「去你的統一」，強調「尊嚴不可辱」。

館長稍早在「飆悍」臉書粉絲專頁貼出「中華文化復興委員會」得知他「不喜歡統一」之後的回應，指稱：「本委員會成員已經收到陳館長 飆捍 的意見，既然館長已經表明『不喜歡統一』，本委員會也當收回先前向您邀請的文章。對於陳館長發表『不喜歡統一』之言論，本委員會感到非常的遺憾也不認同！但本委員會仍然保持一貫態度，只要台灣同胞願意支持兩岸統一的理念，本委員會必定會協助其於大陸的事業發展，若陳館長還有意在大陸開館拓展事業，還請收回『不喜歡統一』一語。」

「中華文化復興委員會」更提到：「本委員會相信陳館長只是對於兩岸統一的交流進程認識不深，才會被台獨分子蒙蔽說出『不喜歡統一』一詞，如果陳館長願意和本委員會進行深入交流，本委員會也願意誠摯向館長好好介紹大陸現況，絕無台獨分子所汙衊的情事，兩岸統一絕對是百利而無一害！」

針對「中華文化復興委員會」的說法，館長直接開砲回嗆：「拎八現在就回你，去你的統一，錢可以靠本事賺，尊嚴不可以辱。」