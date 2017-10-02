一例一休效應 近兩成企業今年三節獎金縮水

2017-10-02 12:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據yes123求職網調查，今年有超過7成企業在三節獎金（春節、端午、秋節）總金額預算為持平，少數4.4%表示有增加，但也有17.7%透露，相較去年是「減少」的，其中更有75%指出，減少的原因與「一例一休」有關。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，中秋獎金被視為年終獎金的領先指標之一，如果秋節獎金增加，意味著年終獎金也有機會跟著增加，不過今年出現「一例一休」，以及「基本工資」即將調整的變數，獎金的發放充滿變數。

時序進入第四季，不少員工已開始期待秋節獎金，甚至是年終獎金，yes123求職網今天公布「上班族秋節計畫與企業獎金送禮調查」結果，發現63.7%的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，其中又分成39.8%「會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品」；23.9%「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」。

調查指出，36.3%企業不會給員工秋節獎金，其中31.9%是「不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品」；剩下的4.4%為「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」的情況。

而在會發放獎金的企業當中，有44.3%企業預估，會發800元至1200元不到；同時也有19.1%企業透露，今年的獎金將超過500元至800元不到；另外，發2000元以上至3000元不到，也佔8.7%；平均發放獎金1406元。