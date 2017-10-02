宜縣唯一註生娘娘廟 南興廟藏三寶 文化志工帶你找

宜蘭市公所「文化志工隊」在104年10月成立，今年志工已經累積超過50名，其中歷史廊道解說實地研習地點，包括宜蘭市南興廟。（記者簡惠茹攝）

2017-10-02 12:57

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市南館市場內的頂樓，有一座奉祀註生娘娘為主神的「南興廟」，不但擁有百年歷史，更是縣內唯一的註生娘娘廟，宜蘭市公所培訓「文化志工隊」，要帶領民眾尋找廟內三寶。

宜蘭市公所「文化志工隊」在104年10月成立，今年志工已經累積超過50名，宜蘭市公所表示，為培訓新志工並增加志工的專業內涵，今年8月起將研習課程移到戶外，辦理歷史廊道解說實地研習，並在每次研習後撰寫解說文本，導覽路線包含宜蘭故事館、中央商場、昭應宮和歷史悠遠的南興廟。

文化志工隊總幹事蕭夙真表示，南興廟內擁有一面1884年、光緒10年的「真實不虛」匾額，是清代宜蘭縣知線彭達孫所敬獻，彭達孫是蘇州人，出任宜蘭知縣時，夫人染病遲遲治不好，後來由三清宮開漳聖王前去醫治，開出藥方治癒成功，因此彭致贈匾額道謝，但是為何匾額是懸掛在南興廟，尚未調查出詳情。

另外廟內供奉註生娘娘的石香爐，也是相當罕見，上面更刻有光緒10年的字樣；此外，廟中還有一尊非常有特色的土地公，從擺厘請來，據說因擺厘出過進士楊士芳，清朝皇帝有感於遠自台灣而來的楊士芳能高中進士，因此特准該土地公戴官帽。

宜蘭市長江聰淵說，市公所培訓志工為宜蘭市具有歷史和文化底蘊的地點進行解說導覽，志工隊盡力於宜蘭市史料的蒐集調查，並辦理歷史廊道解說據點交流會，不但深度發掘宜蘭市特色歷史文化據點，也讓志工在研習過程中增加對宜蘭市的認同感，日後導覽會邀請更多市民一同參與。

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