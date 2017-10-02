亞運銅牌兼全運會8連霸 舉重國手前途茫想回鄉種芒果

2017-10-02 12:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣舉重選手已在國際比賽占得重要地位，但曾奪亞洲運動會銅牌及全國運動會8連霸、擁有碩士學歷的謝偉軍，卻感嘆前途茫茫，一度想回老家種芒果，所幸在恩師劉榮昌及行政院體育運動發展委員會副召集人余政憲鼓勵下，他承諾再拚全運會9連霸及明年亞運，為高雄及台灣爭光。

余政憲呼籲高市府，儘速想辦法增開專任教練職缺、留住人才，讓擁有高超技術與豐富比賽經驗的謝偉軍，留在舉重界傳承，為國家培訓優質人才；他也會督促體育署協助。

謝偉軍是高雄市桃源區布農族人，桃源國小畢業後，加入梓官國中籃球隊，被時任體育組長的劉榮昌發掘而轉戰舉重，僅訓練一個學期，就在國二下勇奪全國中等學校運動會冠軍，且一舉破全國紀錄，驚艷體育界。

謝偉軍於高苑工商三年級時首度參加全運會奪冠，從此成為全運會常勝軍，從民國90年至104年，連續奪得8屆冠軍，全國沒有人能跟他匹敵，今年可望9連霸，為全運會史上第一人。

然而，已「高齡」34歲、奉獻台灣舉重長達21年的謝偉軍，最近想到未來前途茫茫，情緒十分低落，一度放棄訓練，萌生「乾脆回桃源老家種芒果算了」的念頭。

余政憲得知後，與劉榮昌、高雄市舉重委員會總幹事吳銘通鼓勵他，「無論如何一定要撐過今年的全運會及明年的亞運」，因為必須再度奪牌，才能喚起政府的重視。

余政憲、劉榮昌及吳銘通今天專程到國訓中心，公開呼籲高市府想辦法增開專任教練，將謝偉軍留在舉重界，為高雄培訓人才。

已退休的劉榮昌強調，與謝偉軍相知相惜21年，肯定他學習認真、乖巧、肯上進、品行佳，曾接受俄羅斯教練指導，期盼政府重視，留住人才。

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