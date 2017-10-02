Cosplay大跳甩肩舞 創世員工撩落去

創世台東院員工號召民眾10月28日一起來變裝參加園遊會，看Classic mini車。（記者王秀亭攝）

2017-10-02 12:47

〔記者王秀亭／台東報導〕創世基金會台東院每年萬聖節都會舉辦變裝大賽，今年第二十屆全台Classic mini車聚將有200輛Classic mini齊聚台東，力挺創世台東院的萬聖節公益園遊會，目前園遊券認助率僅1成，員工們為刺激認助率，今天上午所有行政人員大玩變裝秀，黑寡婦、俏護士、喪屍們在院內大廳大跳「甩肩舞」，就是希望更多民眾響應活動。

創世台東院長王玉鳳表示，有別於往年單純舉辦變裝賽，今年結合公益園遊會擴大舉辦，有歌手張惠妹栽培出道的BOXING樂團現場義唱，全台超過200輛Classic mini也將到現場車聚展示，場面精采可期。

不過，公益園遊會將於10月28日下午2時至7時在台東市南京路廣場舉行，迄今認助園遊券只有預期目標40萬元的1成，為讓更多民眾響應，全台Classic mini車聚何建輝特地從台北開著mini車到台東，提前為活動站台。

創世員工則是粉墨登場，扮成黑寡婦、俏護士、喪屍、清朝格格、蝙蝠俠，還有美少女戰士，連院長王玉鳳也扮起「黑雪公主」，搞笑裝扮還跳起「甩肩舞」。

王玉鳳說，創世台東院目前安養36位植物人，到宅個案有73人，每位植物人使用的衛材號品及營養品，隨著低迷景氣越來越無法負荷開銷，連發票捐贈也少了4成，全台Classic mini車友當日將募集來的發票一併送到創世台東院，為在地植物人安養助一臂之力。

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