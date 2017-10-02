網友PO影片罵護理師「婊子」、「輸卵管」 衛福部將提告

網友在YouTube以「婊子」、「輸卵管」等歧視字眼辱罵護理師，衛福部打算提告該名網友。（圖擷取自YouTube）

2017-10-02 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在YouTube上傳影片批評護理人員，更以「婊子」、「輸卵管」等歧視字眼辱罵護理師。對此，衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅今表示，衛福部「嚴厲譴責」網友侮辱護理師的舉動，並以和法規人員研議如何提告該名網友。

該名男性網友在影片中提到，到醫院請「護士小姐」幫忙卻被護理師說：「要尊重專業，改叫護理師。」而他在影片中大罵：「護理科我可以簡稱叫做台女聚集地，眼睛基本上都長到頭上。」、「媽的，真是一群輸卵管。」、「對了，手天使是你們的工作範圍嗎？」偏激言論引起許多網友撻伐。

根據《蘋果日報》報導，衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅天表示，對於網友侮辱護理師的舉動，衛福部對此「嚴厲譴責」，目前已向NCC及YouTube官方檢舉，強調該名網友恐涉及《刑法》309條公然侮辱及235條妨礙風化等罪嫌。

陳青梅指出，由於因《刑法》309條公然侮辱屬告訴乃論罪，需特定對象提告才能成案，但235條妨礙風化為非告訴乃論，而網友影片中嚴重詆毀、不尊重護理人員，將與衛福部法規人員研議如何提告，藉此導正網友錯誤觀念。