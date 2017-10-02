調酒搖出台灣味 女高職生韓國摘金

學生游雅婷手藝巧、姿色佳，調酒表演十分吸睛。（圖由開明高職提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-10-02 12:01

〔記者張安蕎／新北報導〕開明高職餐飲科2年級學生游雅婷家境清寒，但她積極學習一技之長，平時半工半讀鑽研調酒，她用台灣道地食材，嫩薑及洛神花茶等，調製名為「台灣心」的創意飲品，日前在2017韓國WACS國際調酒大賽獲得金牌，為台灣爭光。

清寒學生游雅婷利用課餘時間至飲料店打工，更犧牲休息時間，常常在調酒教室練習到深夜，全力為此次比賽做準備，校方得知她湊不出比賽旅費，教職員工竟募款幫她籌得全額旅費，她說，自己懷著滿滿感恩的心，也知道必定得全力以赴，方不負師長的期望。

她用台灣道地食材，嫩薑及洛神花茶搭配，加入肉桂糖、蘋果醋等調製而成，取名「台灣心」的創意飲品，在各國好手齊聚的競賽中脫穎而出，贏得評審青睞而奪金牌，她說獲獎那一刻，心裡浮現的除了媽媽之外，最感謝的就是開明師長的指導。

游雅婷說，她在國中時參加開明高職的技藝班，開啟了她對調酒的興趣，後續也選擇開明餐飲科就讀，繼續投入調酒的領域，很開心能擇己所愛，愛己所選。

開明高職校長方寶全說，游雅婷證明了只要肯努力付出、堅持不懈，踏上世界的舞台並不是遙不可及。

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