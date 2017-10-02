雲林國際偶戲節7日登場 大師黃俊雄現絕藝

人間國寶黃俊雄（右）透過精典偶戲人物劉三展現精緻操偶及口白藝術。（記者林國賢攝）

2017-10-02 11:34

〔記者林國賢／雲林報導〕2017雲林國際偶戲節7日登場，今天人間國寶黃俊雄、八音才子黃文擇出席代言，展現新、舊布袋戲精彩藝術；雲縣長李進勇表示，國際偶戲節共有來自5個國家近百偶戲團演出123場，保證好戲連台。

黃俊雄透過精典掌中戲人物劉三呈現精緻操偶技藝與典雅口白，獲得滿堂采；黃俊雄說，雲林縣有一半以上的偶戲團都稱源自「五洲派」，但不管是否真有拜師學藝，總是傳承偶戲藝術，掌中戲傳承與創新都非常重要，國際偶戲節匯聚各方好手，精采可期。

霹靂國際副董事長黃文擇與兒子黃滙峰攜手演出霹靂布袋戲精典橋段，搭配舞者人偶演出，華麗精彩，震撼全場。

李進勇表示，2017雲林國際偶戲節為期8天活動，邀請黃俊雄、鍾任壁、廖文和等經典布袋戲演出，另有來自日本、韓國、以色列等國家戲團演出，總計123場精采好戲。

文化處長林孟儀表示，偶戲節開幕晚會7日晚間7時30分在農博生態園區開幕，當天有霹靂布袋戲及舞者Cosplay人偶共舞演出，八音才子黃文擇及其子黃滙峰同台展現經典掌藝及口白藝術，揭開國際偶藝盛事序幕。

活動詳情請至雲林縣政府文化處h網站。