高通挹注資金及電腦 南市啟動「雲遊學」第2期

2017-10-02 11:36

［記者劉婉君／台南報導］台南市上午展示雲遊學計畫成果，並啟動「無線關愛」第2期雲遊學計畫，由美國高通公司挹注管理資源與資金，並捐贈554部平板電腦，將有12校加入種子學校行列，推動學校智慧教育發展。

啟動儀式上午在台南市政府舉行，「無線關愛」第1期計畫目前已有11所種子學校、培訓250名教師、3000名學生使用。在雲遊學平台上已開設900門課程，造訪人次達58萬，參與的佳里區子龍國小、仁德區長興國小、東區德高國小、安南區和順國小、東區大同國小等5校，也在現場展示雲遊學創意課程。

長興國小「小小Maker創客趣—創意水管」，由學生輪流擔任課程記錄者；子龍國小「子龍神攝手」，結合攝影課程，讓學生觀察家鄉傳統文化，並以數位影像記錄下來；德高國小「雲端畫話我的字」，讓教師可以使用無所不在的雲遊學平台進行教學；和順國小「打開教室的e把鑰匙」，以台灣歷史為主軸，讓學生運用雲端資源浸潤式體驗學習，分享知識；大同國小「鐵支路手作冰棒—大同食尚雲遊趣」，將食安概念化為具體行動，結合雲遊學雲端分享。

美國高通公司副總裁暨台灣區總裁劉思泰代表捐贈相關資金與平板電腦給台南市，由代理市長李孟諺代表接受。

第2期計畫12所種子學校包括長興、和順、東區復興、裕文、安平、億載、西門實小等國小，以及和順、大橋、崇明、中山、左鎮等國中。