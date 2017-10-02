新北銀髮族網站 機器人陪聊天

2017-10-02 11:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府整合銀髮政策資訊，創設「當我們老在一起」服務網站，今天亮相，除了提供政策資訊，還結合時下流行的LINE，讓長輩自製貼圖分享，還有聊天機器人與長輩對話，友善的回答長輩的提問。

市長朱立倫出席網站上線記者會，他說，新北市從共餐、公共托老中心、動健康、週二樂齡日等，打造銀髮友善城市，希望延續長輩的健康，鼓勵長輩走出來，越活越健康；「當我們老在一起」的「老」不是指年紀，也有「總是」、「always」，代表「老是」在一起，彼此陪伴、照顧的意義，新北市會一直陪長輩健康快樂的生活。

新聞局長張其強說，網站用友善長者的介面和設計，讓長輩輕鬆上手，考量到長輩的眼睛對藍色或綠色敏銳度會下降，選用溫暖的黃色，看起來比較舒服，並以長輩的使用習慣和想法，推出友善介面的網站。

為了推廣網站， 新北市政府即日起推出「一起製作分享圖」徵圖比賽，邀請長輩們到官網上製作分享圖，並找親朋好友來集氣按讚，就有機會獲得掃地機器人、平板電腦；10月6日（五）在新北市LINE官方帳號（LineID:@ntpc）上，加入「當我們老在一起」好友，還有機會抽健康氣炸鍋及空氣清淨除濕機，詳請請上可參考「我的新北市臉書粉絲團」或「當我們老在一起」官方網站。

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