台南推廣行動支付 抽獎活動10月16日開跑

南市經濟發展局推廣便利支付，舉辦「High禮券•購物Pay」抽獎活動，不限消費金額，上網登錄就有機會抽中現金禮券。 （記者王涵平攝）

2017-10-02 11:09

〔記者王涵平／台南報導〕南市經濟發展局推廣便利支付，舉辦「High禮券•購物Pay」抽獎活動，不限消費金額，上網登錄就有機會抽中現金禮券。

經發局副局長殷世熙表示，極力推廣店家導入行動支付系統及提高南市行動支付的使用率，今年10月16日至11月15日舉辦抽獎活動，聯合南市使用行動支付合作店家，舉辦購物Pay登錄抽獎活動，民眾於活動期間至指定合作店家，使用該店家行動支付系統結帳，不限消費金額，即可至活動網站臺南商業網登錄參加抽獎，就有機會獲得7-ELEVEN與家樂福現金禮券。

指定合作店家已有30間以上，參與店家涵蓋賣場、伴手禮、旅館、餐廳等，無論參與活動店家是使用Apple Pay、Line Pay、Android Pay、Samsung Pay、支付寶、微信支付或其它支付系統，皆不限金額刷付後即可登錄參加抽獎，登錄愈多抽中機會愈大。

經發局歡迎台南所有導入行動支付系統的優質好店共同加入免費聯合行銷活動，10月11日前可電洽06-3124249#817吳小姐報名，活動詳情資訊可至臺南商業網查詢。