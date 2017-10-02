10/2 各報重點新聞一覽

婦聯會將與內政部、黨產會簽行政契約，據透露，政府將在契約內明定「隱匿財產懲罰條款」。（資料照）

2017-10-02 06:30

自由時報

婦聯會若隱匿財產 將重罰負責人

為解決婦聯會及其國內、海外分會問題，內政部、黨產會、婦聯會三方將簽行政契約。據透露，政府將在契約內明定「隱匿財產懲罰條款」，若婦聯會所提供的海內外分會資產，有涉隱匿情況，未來一旦被查出，婦聯會負責人將被重罰；而婦聯會對懲罰條款有意見，三方尚在協商中。

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已故女友夢想朝聖梵蒂岡 癡情台男 為愛「窮遊」世界

來自台灣阿美族的三十一歲男子王芮緹，為一圓已故女友想去梵蒂岡朝聖的夢想，他只帶著七萬元，去年八月起獨自搭船到中國福建，「想靠雙腳橫跨歐、亞大陸走到義大利」，途中因生病、失竊等波折，旅費所剩無幾，沿途依賴民眾接濟；目前已抵達芬蘭的他說，雖然很辛苦，但飽覽世界美景後，精神很富足，打算利用十年「為愛窮遊全世界」。

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內政部推晶片身分證 資安疑慮大

台灣自二○○五年全面換發國民身分證後，已逾十二年未換發，內政部現正規劃推動晶片身分證（eID），將於近日進行民調，參考德國經驗的修法草案則預計年底前出爐，未來晶片身分證將結合自然人憑證功能，民眾可選擇是否按捺指紋及提供虹膜辨識，計畫經行政院核定後，預計四年內全面換發；但資安專家、台權會批評，內政部建置龐大資料庫儲存兩千一百萬人個資，一旦資訊外洩，恐將嚴重影響國家安全。

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蘋果日報

打脈衝光2度燙傷 控診所疏失 婦慘變黑膠帶臉

北市一名30多歲的A小姐向本報投訴，她5月底到「好萊塢」醫美診所南西院所打脈衝光美白臉部，約5分鐘療程竟刺痛、灼熱難耐，打脈衝光的部位還逐步嚴重發紺暗沉，整個臉猶如「印上多條黑膠帶」，經另行求醫，竟是二度燙傷，A小姐認為該診所涉未經同意臨時更換醫師，造成她這幾個月來幾乎沒臉見人、失眠，還遭超商店員問「臉上幹嘛要貼黑膠帶？」她怒告診所與涉案的男醫師業務過失傷害，現由北檢調查中。

直擊廟前私煉龜鹿膠

私售龜鹿二仙膠有問題！新北市有業者私煉龜鹿二仙膠，專找年長者兜售，三斤賣兩萬元，民眾買了發現有怪味不敢吃。《蘋果》直擊業者在宮廟旁、邊抽菸邊熬煮黑色液體，衛生條件差，也不承認私煉藥品，僅說：「在煮青草茶！」新北衛生局接獲通報已前往稽查，抽取黑色液體釐清內容物再依規處理，衛福部則提醒，未經許可，私煉或私售中藥，最重可判刑十年。

聯合報

史上最高環保處分 魏明谷：要罰台化12億

台化彰化廠燃煤鍋爐停工滿一年，彰化縣長魏明谷昨天出席「無煤台灣．永續健康」研討會時表示，縣府根據環保署調查紀錄，認定台化彰化廠燃煤從民國一百年就沒符合環評承諾，將裁罰十二億元，創下我國環保處分史上最高的罰款金額。

加泰隆尼亞公投 警民爆發衝突濺血

西班牙加泰隆尼亞自治區一日舉行獨立公投，演變成警民暴力衝突。西班牙中央政府出動鎮暴警察到當地，強行闖進數個投票所沒收票匭和選票阻撓公投進行，警方並對支持獨立民眾使用警棍和發射橡膠子彈，加泰隆尼亞官員表示至少三百卅七人受傷，西班牙內政部表示有十一名警察受傷。

中國時報

6成挺警察 執法從嚴

警察代表國家執行公權力，但從太陽花學運後，陳抗運動遍地開花，民眾動輒對警察叫囂，讓公權力受到挑戰，根據旺旺中時媒體集團進行的民調，4成3的民眾認為警察在執行勤務的公權力變弱，因此有近6成2的民眾主張在處理群眾運動陳抗應加強執法，展現公權力。

太陽花撤告 警察執法無所從

今年3月，台北地院宣判太陽花學運的被告黃國昌、林飛帆等22人無罪，而在太陽花學運期間執法的警察，包括時任中正一分局長的方仰寧等多名官警，因為被控執法過當等因素，還在跑法院打官司，法界近年來只要是有關政治抗爭，對被移送的被告多半從寬從輕，卻苦了第一線的執勤員警，司法不支持，導致公權力不斷地被踐踏，警察更是動輒得咎。