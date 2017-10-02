還是熱！今大台北飆36度 明東北風報到氣溫降

今天各地天氣晴朗炎熱。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-02 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕秋老虎再發威！今天各地天氣穩定，西半部晴朗炎熱，東南部雲量稍多偶有零星雨，午後各地山區及中南部近山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，西半部各地高溫約35度，大台北、桃園可達36度左右。

中央氣象局指出，昨天天氣超熱，台北測站測到36.8度創該站歷年10月最高溫，另有7個平地測站也破歷年10月最高溫；今天天氣與昨天類似，中午前後紫外線指數偏高，外出需防曬並補充水份，夜晚及清晨低溫約25至26度，感受較為舒適。

空氣品質部分，今天北部及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

氣象局指出，明天將有一波東北風南下，北部及東北部氣溫會相較前一天下降3度左右，高溫約32至33度，中南部則不受影響，仍有34至35度的高溫；降雨方面，北部及東半部會轉為有短暫陣雨的天氣，中南部則須留意午後雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 27 ~ 35 29 ~ 34 26 ~ 32

今天各地天氣穩定，西半部晴朗炎熱，東南部雲量稍多偶有零星雨，午後各地山區及中南部近山區有局部短暫陣雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）