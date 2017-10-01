桃園鐵玫瑰熱音賞結果出爐！這兩個樂團抱走最高人氣獎

2017鐵玫瑰熱音賞1日舉行決賽，中國信託文教基金會連續三年提供人氣樂團獎，高校組得主抱回萬元獎金，社會組人氣冠軍則獲得10場演出機會。（中國信託文教基金會提供）

2017-10-01 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕專業搖滾樂迷引頸期盼的秋季獨立音樂賽事「桃園鐵玫瑰熱音賞」，十強決賽的結果出爐啦！人氣樂團獎部分，高中組由在高中樂團界小有名氣的「十字路口樂團」脫穎而出、社會組則由「私人視線樂團」爬上最高帝位，高超人氣更讓他們一舉奪下中國信託人氣王！

中國信託基金會長期力挺獨立樂團，盼扶植台灣音樂茁壯成長；更安排社會組人氣樂團獎得主能有10場演出機會，至職棒球場、校園及企業活動等場地熱血開唱，讓樂團不會只是曇花一現、能將音樂之美真切地傳達給聽眾！

今年參賽的樂團們不約而同走「暖心搖滾路線」，高中組評審獎「十字路口樂團」創作實力受到樂迷肯定，更贏得「中國信託人氣樂團獎」萬元獎金；社會組人氣王「私人視線樂團」則新穎地於表演中加入「帶動唱」，炒熱草地音樂趴氣氛，獨特魅力成功征服樂迷。

中國信託文教基金會執行秘書孫紀蘭受訪時表示，「每年來到鐵玫瑰舞臺，看到那麼多人努力追夢，都讓我熱血沸騰、年輕好幾歲！」今年他們更啟動「LOVE & ARTS夢想＋」圓夢工程，盼能替更多夢想家圓夢、為未來邁出第一步！

社會組得主「私人視線樂團」獲得10場演出機會。（中國信託文教基金會提供）