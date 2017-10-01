傳說神獸「超夢」下鄉 7歲童一次Catch！

7歲的寶可夢玩家洪啟鈞，順利把稀有神獸「超夢」收進寶貝球。（記者陳冠備攝）

2017-10-01 22:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕遊戲精靈寶可夢中最稀有的神獸「超夢」上個月出現台北一次，日前官方再發出VIP團體戰邀請函，遍及全台各縣市，不再侷限天龍國，今日中午全國各地準時開戰，彰化鄉芳苑鄉雲靈懿朝宮道館聚集近百人，7歲玩家洪啟鈞，無懼神獸傳說，對打一回合就把「超夢」收入寶貝球，超級幸運。

稀有寶可夢「超夢」出沒仍屬測試階段，上月出沒台北，令不少縣市玩家感到羨慕，這次廣發武林帖，終於讓玩家們興奮大喊「超夢下鄉了」，不過各縣市仍只開放幾個道館，甚至有的縣市是沒開放的。

洪啟鈞今日陪著媽媽到彰化抓神獸，拿著手機熟練操作，不斷釋放精靈攻打超夢，擊敗後，媽媽接手抓超夢，連抓2次都失手，最後交給洪啟鈞嘗試，以一顆金莓果餵食，再丟出旋轉球就順利「catch」，相當強運！

受邀這次VIP團戰「一步一腳印」的團長禾日表示，3天前約有40多位團員收到超夢邀請函，大家都相當興奮，為了讓大家順利捕捉超夢，還分為紅、黃、藍三組分時段競賽，讓大家有更大機會抓到超夢。不過禾日也說，抓超夢的秘訣其實是「運氣」，團隊約有8成抓到，但還是有等級37的團友沒抓到，倒是等級27的洪啟鈞一次就抓到，除了平時有練功，運氣也很重要。

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