設計監造費破紀錄！桃美館要花2億4036萬是因為…

市府選定中壢區青埔特區的「公13」（圖中空地）作為「桃園市立美術館新建工程」主基地，圖左後為老街溪，圖右為機捷軌道。（記者李容萍攝）

2017-10-01 22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕總工程預算約22億8360萬元的桃園市立美術館新建工程競圖起跑，所訂「委託規劃設計暨監造技術服務」標案即日起至12月14日上網公告，採二階段評選方式，市府為吸引優良團隊投入市立美術館的規劃設計，將設計監造費用設定為建造費的10％、約2億4036萬元，打破市辦公共工程以往的設計監造費率紀錄，並採最有利標方式決標，預計明年3月選出5個優秀團隊進入第二階段競圖，以108年完成設計、111年完工為目標。

市府新建工程處長陳智仁指出，依據採購法有關公共工程技術服務辦法規定設計監造費約佔工程預算4％左右，市府這次把設計監造費費率提高至10％，祭出比「桃園市立圖書館新建總館」6％更優渥的競圖獎金，是參考其他五都新建美術館特性進行費率調整，新北市立美館的設計監造費費率為8.5％，台南市立美館10％，台灣塔12％，台北藝術中心15％，以此吸引比較大且優秀的建築團隊參與。

陳智仁說，桃園市立美術館基地範圍在中壢青埔特區公13、公12（青塘園）約9.8公頃，內部空間規劃包含常設展、特展、典藏、教育推廣、文化導覽諮詢、戶外藝術休憩等，並結合數位多媒體藝術，成為桃園市藝術文化的指標性建築。

此設計監造競圖把機場捷運A17、A18、A19等站部分空地納入整體規劃，融合高鐵、會展中心、棒球場、購物中心、書法館、原住民博物館、「亞洲．矽谷研發中心」等建築特色，將美術館計畫由點擴展為面，以帶動桃園在地文化藝術發展，並打造整體文化地景，串連青塘園的水景和綠帶。