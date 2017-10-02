獨家》感恩單親媽一飯之情 台男繞行芬蘭竟爆紅

王芮緹繞路騎行至芬蘭見耶誕老人，只為了報答一位單親媽媽請他飽餐一頓。（王芮緹提供）

2017-10-02 01:00

〔記者張安蕎／新北報導〕以一台自行車勇闖歐亞的的31歲台灣男子王芮緹，9月16日抵達芬蘭凱米市時，不幸遭遇偷竊事件，護照、錢財悉數不見，但他以1台自行車勇闖歐亞的事蹟，竟登上當地媒體，成為近期芬蘭爆紅人物。

王芮緹說，他僅短暫離開2分鐘，自行車便遭竊，全身只剩1支手機，且適逢週末，芬蘭警局不上班，正愁苦無助時，一位圖書館老闆主動關切，並鼓勵他不要放棄，而奇蹟就此發生。

為了重新申辦護照，必須折返780公里至首都赫爾辛基，沒想到在路上比個大拇指後，就巧遇同方向的旅人，順利將他載抵目的地，當他正苦惱如何籌錢時，又有人致電告知，「你上了我們很有名的新聞頭條了！」

原來，圖書館老闆在網路上替他發言，當地媒體報導後，引起芬蘭民眾關注，認為外國旅客遭竊，有損國家形象，在警民齊力協尋下順利找回自行車，雖然車上物品仍失蹤，但他說，僅3天時間，身上財物從全無到全有，起伏有如坐雲霄飛車！人們給他擁抱及裝備，聽他分享旅行故事，「讓我感動不已，在寒冷的芬蘭突然覺得再也不冷了。」

王芮緹此行經芬蘭，背後還有一段充滿洋蔥的故事。他在俄羅斯時，因騎行過於疲憊，曾倒在街上，被一位酒吧老闆娘發現，請他飽餐一頓，並在閒談中發現，老闆娘是位單親媽媽，因不忍告知年幼兒子爸爸意外喪命的消息，只好在每年耶誕節，以丈夫委託耶誕老人的名義送禮，為了報答這頓餐點，王芮緹便決心繞路往芬蘭騎行，他已在29日抵達芬蘭耶誕老人村，拍照和寫明信片給那位孩子，讓他知道耶誕老人是真的。

對於自行車竊賊，他則喊話，「希望你發現我車上掛的旗子，看到上面滿滿的簽名後，會開始有環遊世界的想法。」

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