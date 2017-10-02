獨家》為已故女友圓夢 台男窮遊歐亞1.2萬公里

哈薩克民眾靠著google翻譯溝通，邀請王芮緹（中）分享旅行發生的故事，甚至還有長輩拜託他簽名，熱情令他難忘。（王芮緹提供）

2017-10-02 01:00

〔記者張安蕎／新北報導〕31歲台灣阿美族男子王芮緹，為了代替已故女友完成去梵蒂岡的夢想，去年8月踏上中國，僅靠雙腳及一台自行車前往，雖然窮困，經常只有吐司裹腹，夜晚則露宿帳篷，但他卻精神富足、飽覽世界美景，更在旅途中結識許多好友，他計劃利用10年時間，為愛窮遊全世界。

「真正的煩惱不是錢的問題，而是跨出高塔的第一步。」王芮緹僅準備台幣7萬元，就從中國福建出發，起初以徒步方式移動，並靠演奏非洲鼓及販售自己拍攝的明信片籌措旅費，雖然曾病倒、3度遭竊等，但他堅持不放棄的精神，感動許多在旅途中相遇的陌生人，給予他糧食、裝備、借住等援助，統計至今已有500多人伸出溫暖之手。

當他步行至甘肅時，遇到一位曾經騎自行車去西藏的騎友，因欣賞他流浪的勇氣，便將自行車轉送給他，讓他更加確信，「如果決定去完成夢想，全世界都會來幫忙！」

隨後他以騎行方式，沿絲綢之路入境俄羅斯，目前位在芬蘭、里程數已達1萬2千公里，為了省錢，他一個月只花100美金，一路上只準備保暖衣物、釣竿等求生用品，曾經3天只吃巧克力，15天只洗一次澡，也只去不用花錢的景點遊玩。

由於簽證期效短暫，王芮緹常需趕路出境至下一個國家，1天平均得騎上140公里，除了體力備受考驗，更歷經大雪、風暴、沙漠等極端氣候，1年來已暴瘦6公斤，他說，在一條漫長的公路上常只有自己一個人在騎車，僅靠求生意志控制著雙腳前行，但晚上看到銀河、極光，還有北斗七星在頭上，便覺心中充滿收穫。

至今最令他難忘的，是伊斯蘭教國家哈薩克的熱情，他說在哈薩克的路上騎車，會聽到許多加油聲，且總有人把他給撿回家，並call整條街的人來，靠著google翻譯溝通，聽他說旅行發生的故事，甚至還有長輩拜託他簽名，讓他發現穆斯林原來是極友善的族群。

王芮緹說，或許有人會認為這種旅行方式是虐待自己，但他認為，旅行的「行」字，就是修行的行，沒有苦盡甘來的旅行，只能稱做旅遊，而旅遊往往得花上很多錢，失去了機遇和人情溫暖，「我不適合成為那樣細皮嫩肉的旅人。」

王芮緹也說，出發旅行後才發現台灣護照很好用，不像中國、俄羅斯人需要簽證才能入境歐洲，「我們只要在邊界出示護照就可以。」

談起此行目的地，他說是因多年前過世的女友信奉天主教，他希望能完成她想去梵蒂岡朝聖的遺願，接續將靠賣藝或接受陌生人贊助等方式，往非洲、南美洲等地窮遊。他在臉書上設立「我得了走回頭路就會死的病」專頁，用他的旅行故事，鼓勵每個人勇敢追夢。

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