走進眷村當網美 屏東地景藝術節來了

縣府今天起在勝利新村舉辦了「屏東地景藝術節」，透過10座大型裝置藝術，打造好拍好玩的景點，邀民眾一起街拍當網美再現眷村風華。（記者邱芷柔攝）

2017-10-01 21:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府勝利新村飛官宿舍群持續整修中，為了讓更多人走進眷村，重溫那些光陰的故事，縣府今天起在勝利新村舉辦了「屏東地景藝術節」，透過10座大型裝置藝術，打造好拍好玩的景點，邀民眾一起街拍當網美再現眷村風華。

屏東地景藝術節特別邀請空軍儀隊表演，同時邀請五星爺爺出席，啟動活動精彩動畫，在縣長潘孟安帶領下，拋擲降落傘象徵勝利空降，為期4個月的地景藝術節揭開序幕。

潘孟安說，屏東市的日治時期飛官宿舍群紋理保存相當完整，縣府團隊多年來跟國防部協商後，共計保留71棟110戶，今年又再增加崇仁眷村通海區12棟，都獲登錄為歷史建築，縣府持續爭取預算，並用最慎重的態度來完成修復。

潘孟安表示，修繕期間為了保持民眾對眷村的關注，今年首次規劃地景藝術節，未來也期望能成為文化、青創產業的新據點，歡迎民眾穿梭眷村尋幽訪勝，感受最真切的屏東文化底蘊。

屏東地景藝術節以雲、風、山、水四個符號元素為主軸，10座裝置藝術包括「線代風華」、「收藏記憶」、「勝利陣線」、「小虎戰隊」、「放空洞」、「圍盧」、「築 籬笆」、「邊界變奏曲」、「貓戲」、「盔探世界」等，豎立、隱藏於勝利新村街角巷弄中，入夜後裝置藝術群還會點上燈光，呈現有別於白天的浪漫氛圍。

縣府觀傳處也表示，地景藝術節從10月起至明年2月底止，每月將擇一週辦理藝文活動，包括藝文市集、懷舊電影與豐富多元的藝文表演，活動詳情可至屏東縣政府官網查詢。