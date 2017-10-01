用畫筆詮釋傳說 林園學生還要揣摩林半仙眼神

學生想像的林半仙亦正亦邪，單眼神就揣摩許久。（記者洪臣宏翻攝）（記者洪臣宏攝）

2017-10-01 21:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園中學國中部美術班學生用畫筆重新詮釋在地傳說「林半仙」傳奇，目的喚起希望年輕人認同在地文史，「恩與仇：亦正亦邪-林半仙」出版成冊，即日起在高雄市立圖書館林園分館展出。

林園中學圖書館主任蔡美惠籌劃繪本製作，去年首次出版「王公傳奇」繪本引起驚豔，今年選定林園傳奇人物林半仙，推銷林園特色。

林半仙為清朝初期的傳說人物，相傳他用劍劈開清水巖讓當地人方便灌溉耕作，獲得供養，卻因有人拿了死羊肉給他食用，他懷恨在心，利用「扁擔穴」、「剪刀穴」地形，施法詛咒讓當地陷入瘟疫，後來林園先人在福興街頭、街尾興建東林福德廟、興濟宮鎮煞，化解災厄。

林半仙傳說故事很多，卻連張畫像也沒留下，臉部線條、神韻得根據故事想像，單是為了造型的「眼神」，學生就花了一堂課討論，有人覺得不該把林半仙畫得太邪惡，把眼睛畫大了又太可愛。

學生簡妙真說，每天經過區公所前都會看到「蔣公銅像」，現在才知道是因為鎮住「剪刀穴」才未被移除，也曾到興濟宮、東林福德廟探訪，彷彿穿越時空，刺激了靈感。劉彥宜則表示，藉由作品想呈現任心最深處黑暗面，林半仙做法時閃電交加時的畫面，有了自己想要的層次感。

蔡美惠說，這次有30名學生畫了15幅作品，展出至10月21日，歡迎大家一起隨著學生畫作，進入傳奇的想像。

林半仙傳奇繪本。（記者洪臣宏翻攝）

林半仙傳奇繪本。（記者洪臣宏翻攝）

林半仙傳奇繪本。（記者洪臣宏翻攝）