信義區三興段獲里長力挺 北市都發局公宅工程標上網

2017-10-01 19:59

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市信義區陸保廠周邊共有陸保廠AB及三興段2處公宅基地，陸保廠AB上月召開說明會時，當地景勤里長賴惠貞與居民杯葛說明會，後來更發生里長搶奪簽到簿、推傷崔媽媽基金會志工。但距離300公尺的三興段卻是不同景象，在地的黎順里長吳明耀9月18日帶著12位鄰長到都發局，手拿「疼惜年輕人」、「翻轉嘉興街」標語力挺蓋公宅，市府也像打了劑強心針，9月30日將三興段公宅工程標上網，預計11月底截止投標。

吳明耀受訪說，三興段公宅現址為垃圾轉運站，30、40年以來，每天都有50輛垃圾車進出，造成周邊汙染，蟑螂、老鼠到處跑，更讓該區地區發展受限。他說，年輕人買不起房子，娶妻生子都成問題，有租得起的公宅絕對有必要。至於，之前賴惠貞反公宅，吳說，2處基地綁在一起談沒有道理，就算有交通衝擊也能解決；強調里內多數都支持蓋公宅，「不能因為幾個反對就影響國家建設。」

都發局長林洲民表示，三興段原本5月就要上網招標，但該選區議員反對，決定暫緩招標，並承諾召開第3次說明會，而上個月中舉辦聯合說明會雖然遭遇反對，但還是照程序走完。他說，那天吳明耀到他辦公室表明支持蓋公宅，更說「你不發包就表示不在意我們的支持」，因此毅然決定上網招標。

議員陳孋輝坦言，三興段有人反對是擔心公宅蓋好會影響都更案，而市府又拒絕與對方溝通，把反對的人都打成壞人，認為當初若各退一步就有共識。至於市府將兩處基地分開處理，她說，這樣對於政府有利，但身為有前瞻的政府就該通盤去看該區整體戶數，而非為了有政績而切割去做。