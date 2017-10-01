富邦愛心企業辦二手拍賣 助罕病雷特氏症病童音樂治療

富邦人壽高睿通訊處舉辦二手拍賣，吸引民眾熱情搶購。（記者陳文嬋攝）

2017-10-01 20:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕罕病雷特氏症目前無藥可醫，音樂治療可提升認知能力，但長期治療費用龐大，愛心企業富邦人壽高睿通訊處今舉辦二手拍賣，募款15萬元捐贈協會，拋磚引玉號召社會幫忙，協助罕病童的治療。

台灣雷特氏症病友關懷協會理事長曾雅莉表示，雷特氏症是先天性神經系統發展異常，目前尚無藥物可以治癒，但透過音樂治療，可提升病童認知能力，但音樂治療費用龐大，光1人每年需要花費近10萬元，目前協會會員近百人，對每個家庭都是沉重負擔。

富邦人壽高睿通訊處經理李貞儀熱心公益，連續5年舉辦關懷弱勢活動，團隊50多人很有愛心，深入屏東關懷原住民學童，甚至協助居家老人照顧等，今年獲悉雷特氏症病童急需幫助，團隊除了自掏腰包捐款外，更花了1個多月時間，逐一拜訪高市各個店家，獲得許多店家熱情響應，募集上萬項二手衣物，包括袋子、書本等。

高睿通訊處今於大樓1樓廣場，舉辦二手拍賣愛心活動，吸引大批民眾熱情參與，總計募集15萬元，捐贈給台灣雷特氏症病友關懷協會，希望透過活動拋磚引玉，號召社會大眾一起幫助雷特氏症病童，協助他們接受音樂治療。

李貞儀指出，社會公益是事業發展的宗旨，要做終身志工影響他人，做對社會有貢獻的事，有價值、意義的事，雷特氏症病童很弱勢，需要更多機會被看見，也與工作有結合，長期照顧家裡是很沉重負擔很不捨。