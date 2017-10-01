東琉旅服中心不賣夜景咖啡 養殖水產「鱻」登場

龍膽石斑香腸，口味獨特。（記者陳彥廷攝）

2017-10-01 19:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港東琉線船運服務中心的1、2樓商業空間，因為合約問題，無人經營約1年，不過1樓的空間日前修建好後就標租予超商業者承租，但2樓的商業空間卻還無動靜，直到今天，屏東在地的養殖水產「鱻」登場，二樓喝咖啡或看夜景反而得等等。

屏東縣政府為推廣縣內高品質養殖水產，從今天開始到10月29日，例假日及國定假日的早上9點到下午5點，藉由該船運服務中心2樓的商業空間舉辦「屏安鱻-屏東養殖水產品駐點展售會」，邀集了龍膽石斑、青斑、午仔、大千魚、鱸魚、甲魚等養殖業者，民眾除華僑市場所販售的捕撈海產，還能到另一頭的旅服中心買到屏東的優質養殖水產品。

負責承辦的屏東縣養殖漁業發展協會邀集了峰漁股份有限公司、台灣紅漁工坊、栗煬、樂漁8等四家公司及產銷斑到場販售外銷等級的優質水產，遊客可輕鬆購買產自「屏東」的新鱻漁產。

該協會總幹事陳啟宏說，除現成的小吃如大千魚極棒和魚丸、龍膽石斑香腸外，遊客若嫌大包小包太多，還能直接訂購條魚或鱸魚丸等送貨到府 ，都是限量美食，一次購足海味和水產品，讓美味的「屏安鱻」伴您全家吃安心；他指出，下週六是國慶連假，預計旅客會爆量增加，屆時將強打促銷，歡迎遊客前來搶便宜。

屏東縣政府農業處則表示，東港、林邊、佳冬、枋寮等地區水質良好、氣候溫和，養殖漁塭面積廣達5千多公頃，漁產豐富多元，早已是亞洲養殖漁業的重鎮。屏東縣政府長期以來輔導轄內的養殖漁業積極產出檢驗合格、安全美味、生產追溯（QR code） 之屏東優質養殖水產品，就是要讓民眾可以買的安心、吃的放心，體驗產地直送的屏東安全水產品「屏安鱻」。