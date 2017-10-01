公布文言文比例會議記錄？教育部：15日確認後再說

2017-10-01 19:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕教育部今天強調，9月10日108課綱課審大會第8次會議討論國語文課綱文言文比例，因會議紀錄在第9、10次會議修正過，因此要等到10月15日第11次會議確認後才會公布。

108課綱課審大會上月23日召開第九、十次108課綱課程審議會大會，由於第8次會議時修正案表決皆未通過，因此由委員重新表決，最後決定文言文比例維持在35%~45%。但有媒體指出，今年第4及第7次會議也有表決案未通過的前例，但當時都未重新表決，認為程序違法，教育部今發布新聞稿澄清，第8次會議與第4、7次會議情況完全不同。

教育部表示，108課綱課審大會在第4次會議審議國語文課綱草案的「基本理念」時，分組建議修正意見已經表決通過，至於第7次會議中審議國語文課綱草案的「實施要點」時，雖修正動議未表決通過，但分組原提修正意見已表決通過，與第8次會議時修正案皆未通過情況完全不同。

教育部國教署科長蔡孟愷表示，課審大會第4次會議審議國語文課綱草案的「基本理念」，當時分組討論時建議修正，認為應增加「思辨與」3字，修正為「國語文學習包括語文能力的培育、文學素質的涵養、文化教育的薰陶，培養表情達意、『思辨與』解決問題的能力。」，經表決通過。

此後大會又針對上述修正意見進行表決，最後未通過，因此仍維持分組表決通過的建議修正意見。

至於課審大會第7次會議審議國語文課綱草案的「實施要點」時，分組建議確認「台灣新文學」定義，在討論上開分組意見過程中，大會委員提出將「台灣新文學」修正為「台灣文學」的修正動議，經表決未通過。因此就分組原提建議修正意見討論並表決通過。

蔡孟愷表示，上述兩例分組所提建議修正意見經表決均為通過，而當大會委員所提修正動議表決未通過時，就回歸通過的分組建議修正意見，與第8次會議有關「文化經典」及「文言文課數比率」的分組意見及委員所提修正動議經表決皆未通過情況完全不同。