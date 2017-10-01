台達電綠建築展建構低碳城市藍圖 今在高雄駁二開幕

高雄市那瑪夏民權國小的綠建築，遠近馳名，一名女子很仔細端詳模型圖。（記者張忠義攝）

2017-10-01 19:16

〔記者張忠義／高雄報導〕台達電子以「低碳住行、轉動城市」為題，將綠建築擴展到低碳交通，結合微型電網及儲能技術，建構低碳城市藍圖，首度將全球巡展的綠建築內容結合低碳交通，透過全球首見超高流明、超高畫質8K投影等創新手法，向國際分享台達電在建築、交通及儲能的最新應用。

台達電的「綠築跡─台達綠建築展」今天在高雄駁二藝術特區舉行開幕典禮，台達電創辦人鄭崇華、董事長海英俊、執行長鄭平、台達電子文教基金會執行長郭珊珊與高雄市交通局局長陳勁甫、那瑪夏民權國小校長吳國正等貴賓出席典禮。

鄭崇華表示，建築與運輸分占全球與能源相關溫室氣體排放量的19%及23%，耗能成長幅度也未見停歇，是實現巴黎協定控制全球升溫在攝氏2度內的兩大關鍵。

台達電表示，研發的樓宇自動化、電動車充電、智慧照明、儲能等諸多創新技術，是針對此一趨勢下的解決方案，也是協助全球城市實踐低碳轉型的基礎。

台達電子文教基金會執行長郭珊珊表示，綠建築的意涵，起初由耗費最少資源、製造最少廢棄物，進而關注生態、健康等面向，現在更擴展至社區、城市層面。因此展覽中加入了低碳交通及能源管理，為民眾勾勒低碳城市的藍圖。

城市傳媒行銷公司總經理沈元表示，大企業投入節能環保是社會表率，將帶動正面能量讓台灣推廣低碳城市高度加分。